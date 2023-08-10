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بيان صادر عن عدد من النواب: ما جرى في الكحالة برهن أن المساكنة بين الدولة ودويلة حزب الله ومنظومته أصبح مستحيلا
خبر عاجل
2023-08-10 | 12:32
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بيان صادر عن عدد من النواب: ما جرى في الكحالة برهن أن المساكنة بين الدولة ودويلة حزب الله ومنظومته أصبح مستحيلا
بيان صادر عن عدد من النواب حول حادثة الكحالة
قدّم وفد من النواب كنيسة مار انطونيوس الكحالة واجب العزاء باستشهاد فادي بجاني. وضم الوفد النواب مارك ضو، سامي الجميل، غسان حاصباني، ميشال معوض، جورج عقيص، سليم الصايغ، ميشال الدويهي، سعيد الاسمر، اديب عبد المسيح، الياس حنكش، نديم الجميل، نزيه متى.
وأعلن النواب، تضامنهم مع أهالي الكحالة الشرفاء الذين تعرضوا لاعتداء سافر وميليشياوي تحت نظر الأجهزة الأمنية والعسكرية الذين تقاعسوا عن ممارسة دورهم الحازم والمطمئن، واعتبروا أن ما جرى بالأمس في الكحالة شكل مفترقا سياسيا وأمنيا خطيرا، برهن بصورة ساطعة لا لبس فيها ان المساكنة بين الدولة ودويلة حزب الله ومنظومته أصبح مستحيلا وان استمرار التغطية على ممارسة الحزب المذكور أصبح يشكل نحارا للدولة والشعب والمؤسسات.
وقال النواب: "لم تعد عبارات التعزية كافية تجاه اهالي الكحالة، ولم تعد أدبيات الشجب والاستنكار مؤاتية مع هول ما يرتكبه حزب الله بحق سيادة الدولة وانتظام مؤسساتها"، وأكدوا انهم بصدد التواصل الواسع مع قوى الاعتراض لإعادة النظر بشكل شامل بمسار المواجهة مع منظومة الحزب وحلفاءه، ليتم إطلاق مرحلة جديدة لمواجهة وطنية سياسية شعبية مكتملة العناصر والقوى.
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