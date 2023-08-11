أسعار المحروقات تسجل إرتفاعًا جديدًا

تدابير سير على طريق الشام الدولية بمناسبة مراسم الجنازة التي ستقام في الكحالة

تدابير سير على طريق الشام الدولية بمناسبة مراسم الجنازة التي ستقام في الكحالة

بيان صادر عن عدد من النواب: ما جرى في الكحالة برهن أن المساكنة بين الدولة ودويلة حزب الله ومنظومته أصبح مستحيلا