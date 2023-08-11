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تدابير سير على طريق الشام الدولية بمناسبة مراسم الجنازة التي ستقام في الكحالة
خبر عاجل
2023-08-11 | 03:47
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تدابير سير على طريق الشام الدولية بمناسبة مراسم الجنازة التي ستقام في الكحالة
تدابير سير على طريق الشام الدولية بمناسبة مراسم الجنازة التي ستقام في الكحالة
بتاريخ اليوم 11-8-2023، وبمناسبة مراسم الجنازة التي ستقام في كنيسة مار أنطونيوس الكحالة، وحيث من المتوقع مشاركة حشد كبير من المواطنين في هذه المراسم.
لذلك، تم منع مرور السير وحتى انتهاء مراسم الجنازة:
- على طريق الشام الدولية بالإتجاهين، وتحويله من مفرق شويت نزولًا باتجاه بيروت، ومن مفرق بسوس صعودًا باتجاه البقاع.
- منع سير الشاحنات.
وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور.
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تدابير سير
طريق الشام الدولية
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