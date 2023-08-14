نصرالله: لا نعتبر أن هناك مشكلة وبيننا وبين أهل الكحالة أو اي من عائلاتها والحادثة في عهدة القضاء وكل الاشخاص الذين كانوا موجودين باتت وجوههم معروفة

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