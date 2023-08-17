وسيم منصوري: لدى مصرف لبنان سيولة خارجية تعادل 8573 مليون دولار أميركي

أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بياناً أعلن فيه أن "لدى مصرف لبنان سيولة خارجية تعادل 8573 مليون دولار أميركي، يضاف إليها القيمة السوقية لمحفظة سندات اليورو بوندز البالغة 387 مليون دولار كما في 31 تموز 2023، وذلك لا يتضمّن قيمة الموجودات من الذهب".