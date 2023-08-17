وصول وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان إلى السعودية

التالي

شركة Prime South وبعدما حصلت على وعود شفهية من الرئيس نجيب ميقاتي بأن تحصل شهريًا على ٧ ملايين دولار من مستحقاتها تعتزم معاودة تشغيل معملي دير عمار والزهراني