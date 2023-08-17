شركة Prime South وبعدما حصلت على وعود شفهية من الرئيس نجيب ميقاتي بأن تحصل شهريًا على ٧ ملايين دولار من مستحقاتها تعتزم معاودة تشغيل معملي دير عمار والزهراني

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مصدر في مصرف لبنان للـLBCI: لن ندفع أي دولار من الإحتياطي لـPrime South أو غيرها وعلى الدولة أن تدفع من حساباتها أو مما تبقى من أموال في الـ SDR وقد تبلغ رئيس الحكومة هذا الموقف