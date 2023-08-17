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مصدر في مصرف لبنان للـLBCI: لن ندفع أي دولار من الإحتياطي لـPrime South أو غيرها وعلى الدولة أن تدفع من حساباتها أو مما تبقى من أموال في الـ SDR وقد تبلغ رئيس الحكومة هذا الموقف

خبر عاجل
2023-08-17 | 06:58
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مصدر في مصرف لبنان للـLBCI: لن ندفع أي دولار من الإحتياطي لـPrime South أو غيرها وعلى الدولة أن تدفع من حساباتها أو مما تبقى من أموال في الـ SDR وقد تبلغ رئيس الحكومة هذا الموقف
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مصدر في مصرف لبنان للـLBCI: لن ندفع أي دولار من الإحتياطي لـPrime South أو غيرها وعلى الدولة أن تدفع من حساباتها أو مما تبقى من أموال في الـ SDR وقد تبلغ رئيس الحكومة هذا الموقف

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