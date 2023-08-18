ارتفاع بأسعار المحروقات..

ارتفع اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 14000 ليرة لبنانية كما ارتفع سعر المازوت 22000 ليرة لبنانية، بينما ارتفع سعر الغاز 1000 ليرة لبنانية.وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:بنزين 95 أوكتان: 1790000 ل.ل.بنزين 98 أوكتان: 1828000 ل.ل.المازوت: 1657000 ل.ل.الغاز: 890000 ل.ل.