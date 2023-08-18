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مؤسسة كهرباء لبنان: للمرة الأولى منذ سنوات موازنة المؤسسة متوازنة وبدون عجز مالي

خبر عاجل
2023-08-18 | 04:41
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مؤسسة كهرباء لبنان: للمرة الأولى منذ سنوات موازنة المؤسسة متوازنة وبدون عجز مالي
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مؤسسة كهرباء لبنان: للمرة الأولى منذ سنوات موازنة المؤسسة متوازنة وبدون عجز مالي

مؤسسة كهرباء لبنان: موازنة المؤسسة لعام 2023 متوازنة ماليا وبدون عجز مالي

أصدرت مؤسسة كهرباء لبنان بيانأً جاء فيه التالي:

1- إن مؤسسة كهرباء لبنان قد أقرّت، بموجب قرار مجلس إدارتها رقم 280 تاريخ 7/6/2023، وللمرة الأولى منذ سنوات، موازنتها لهذا العام 2023، متوازنةً مالياً وبدون عجز مالي أو طلب لأية مساهمة مالية من الدولة فيها، بالارتكاز على مقومات خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء في لبنان.

2- طلبت المؤسسة من مصرف لبنان بموجب كتابها رقم 3351 تاريخ 16/8/2023 تحويل إيرادات فواتير الكهرباء، والبالغة لغاية 16/8/2023 ظهراً /2,517,032,452,320/ ل.ل. (Fresh LBP) في حسابها لدى مصرف لبنان، إلى دولارات أميركية (Fresh Dollars) لحساب المؤسسة النقدي بالدولار الأميركي المفتوح لدى مصرف لبنان، وذلك وفقاً للآلية الموضوعة من قِبل مصرف لبنان ووفق قرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ 26/5/2023، علماً بأن قيمة هذه الإيرادات تساوي بحسب هذه الآلية /37,252,551/ د.أ. لغاية 16/8/2023 ظهراً، قسم منها على سعر صرف /103440/ ل.ل. للدولار الواحد والقسم الآخر على سعر صرف /52320/ ل.ل. للدولار الواحد (أي وفق سعر منصة صيرفة+20٪ بتاريخ طبع الإصدار المعني).

3- إن مؤسسة كهرباء لبنان بادرت، وللمرة الأولى أيضاً، بموجب كتابها إلى مصرف لبنان رقم 3352 تاريخ 16/8/2023، لطلب تسديد كدفعة أولى إلى خزينة الدولة مبلغ بقيمة /10/ ملايين د.أ. من المبلغ الإجمالي الذي صُرف من سلفة الخزينة، المقرّة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 18/1/2023 المتعلّق بالخطة المذكورة أعلاه، والبالغ لتاريخه ما مجموعه /193,685,328/ د.أ. فقط، وذلك على أن تقوم المؤسسة لاحقاً بتسديد دفعات أخرى منه. كما وكانت المؤسسة قد طلبت تسديد مستحقات مالية مترتبة إلى مشغّلِين لديها في قطاعي الإنتاج والتوزيع من حسابها المشار إليه، ما مجموعه /17,550,000/ د.أ.، وبالتالي يبقى في رصيد حساب المؤسسة هذا لدى مصرف لبنان مبلغ بالليرة اللبنانية يساوي /9,702,551/ د.أ.

4- تتوجّه مؤسسة كهرباء لبنان بالشكر إلى المواطنين الذين التزموا بتسديد فواتيرهم الكهربائية في مختلف المناطق اللبنانية وإلى جميع من ساهم في دعم خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء؛ وتدعو مجدداً كافة الإدارات العامة والمؤسسات العامة ومصالح المياه وسواها من أشخاص القطاع العام لتسديد فواتيرهم الكهربائية بما فيها المتأخرات، وهي تثمّن المساعي المبذولة مع جانب الـUNRWA والـUNHCR للتوصل إلى نتيجة بغية تسديد فواتير استهلاك الكهرباء من قبل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين ومخيمات النازحين السوريين في لبنان.


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