هذا ما كشفته معلومات للـLBCI عن سبب وفاة الياس الحصروني

هذا ما كشفته معلومات للـLBCI عن سبب وفاة الياس الحصروني

أفادت معلومات للـLBCI بأنه نتيجة تشريح جثة الياس الحصروني، تبين أن سبب الوفاة هو إنسداد رئوي ناتج عن كسور في ضلوع القفص الصدري بسبب جسم صلب، كما تبين وجود ضربة في الرأس لم تكن سببًا للوفاة. ولم تظهر التحاليل أي آثار سموم أو مخدرات في جسمه.



وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة التشريح شبيهة بنتيجة تقرير الطبيب الشرعي الأول عن وجود كسور في ضلوع الصدر.



