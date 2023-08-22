نصار يناشد المعنيين عقد إجتماع طارىء لحل ما يحصل بمطار بيروت!

نصار يناشد المعنيين عقد إجتماع طارىء لحل ما يحصل بمطار بيروت!

أصدر وزير السياحة المهندس وليد نصار بيانًا ناشد فيه جميع المعنيين بموضوع مطار بيروت لعقد إجتماع طارىء بهدف إيجاد حلول سبق وكان نصار قد اقترحها منذ ٣ أشهر لاتخاذ بعض الخطوات الإستباقية لتأمين الإجراءات التي تسهل وتحترم حركة الوافدين كما المغادرين من وإلى مطار رفيق الحربري الدولي.