أ.ف.ب: عشرة قتلى في تحطّم طائرة أثناء رحلة داخلية في روسيا وبريغوجين زعيم فاغنر ضمن الضحايا

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أبو فاعور من مجلس النواب: معظم المزارعين يستخدمون أسمدة زراعية فاسدة مسرطنة ممنوعة في لبنان والعديد من الدول يتم إدخالها من خلال التهريب بين لبنان وسوريا كما من مرفأ بيروت وسأقدّم قريبا أدلة على ذلك