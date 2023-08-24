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مصرف لبنان ينشر خلاصة تقرير التدقيق بمخزون الذهب لديه
خبر عاجل
2023-08-24 | 07:29
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مصرف لبنان ينشر خلاصة تقرير التدقيق بمخزون الذهب لديه
أعلن مصرف لبنان في بيان، أنه بناءً على تواصل حاكم مصرف لبنان بالإنابة مع شركة التدقيق العالمية ALS Inspection UK Ltd التي تم تكليفها من قبل شركة KPMG بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حصل مصرف لبنان بتاريخ ٢٤ آب ۲۰۲۳، على الموافقة بنشر خلاصة تقرير التدقيق بمخزون الذهب لديه.
وعليه، نشر المصرف المركزي الخلاصة المذكورة مع ترجمتها إلى اللغة العربية والتي تؤكد أن مخزون الذهب الموجود في خزائن المصرف المركزي هو مطابق للكميات الموثقة في بيانات المالية.
***للإطلاع على بيان مصرف لبنان،
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اقتصاد
خبر عاجل
مصرف لبنان
مخزون
الذهب
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