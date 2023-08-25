منصوري: مصرف لبنان لن يقوم بالتأكيد بتغطية العجز عبر إقراض الحكومة لا بالدولار ولا بالليرة ولن يتم طباعة ليرة لتغطيته

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