وزير العدل الدنماركي: الدنمارك ستحظر حرق المصحف

إنتهاء المباراة بين لبنان ولاتفيا ضمن بطولة كأس العالم بفوز لاتفيا بنتيجة 109-70

إنتهاء المباراة بين لبنان ولاتفيا ضمن بطولة كأس العالم بفوز لاتفيا بنتيجة 109-70

نهاية الجزء الاول من المباراة التي تجمع لبنان بلاتفيا بتقدم لاتفيا 55 - 30