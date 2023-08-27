فرنسا خارج كأس العالم لكرة السلة بعد خسارة ثانية بالدور الأول أمام لاتفيا ٨٨ - ٨٦

تابعوا بعد قليل انطلاق مباراة منتخب لبنان لكرة السلة امام كندا عبر الـLB2

تابعوا بعد قليل انطلاق مباراة منتخب لبنان لكرة السلة امام كندا عبر الـLB2

اليونان تحسم مباراتها مع الاردن بنتيجة نهائية 92-71 في انطلاق مواجهات المجموعة الثالثة من بطولة العالم لكرة السلة