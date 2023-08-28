الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نصرالله: جاهزون للحوار في الملف الرئاسي بعكس بعض الأطراف الأخرى التي ترفضُ ذلك ولكن لا نتسوّل الحوار من أحد

خبر عاجل
2023-08-28 | 14:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
نصرالله: جاهزون للحوار في الملف الرئاسي بعكس بعض الأطراف الأخرى التي ترفضُ ذلك ولكن لا نتسوّل الحوار من أحد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
نصرالله: جاهزون للحوار في الملف الرئاسي بعكس بعض الأطراف الأخرى التي ترفضُ ذلك ولكن لا نتسوّل الحوار من أحد

خبر عاجل

جاهزون

للحوار

الملف

الرئاسي

الأطراف

الأخرى

ترفضُ

نتسوّل

الحوار

LBCI التالي
نيوزيلندا تتخطى الاردن بصعوبة في الشوط الاضافي بنتيجة نهائية 95 - 87 ضمن بطولة العالم في كرة السلة واليابان تبقى الدولة الاسيوية الوحيدة بسجلها انتصار واحد في دور المجموعات
فرنسا خارج كأس العالم لكرة السلة بعد خسارة ثانية بالدور الأول أمام لاتفيا ٨٨ - ٨٦
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:54

وزارة الدفاع الأوكرانية ترفض اتهامات جديدة بالفساد

LBCI
أخبار دولية
17:35

الولايات المتحدة تعوّل على المسيرات لمواجهة التفوق العددي للصين عسكريا

LBCI
آخر الأخبار
16:55

الوكالة الوطنية للاعلام: قتيل وجريحان في انزلاق سيارة على طريق حاصبيا - عين قنيا

LBCI
منوعات
16:16

"إما أن تكوني صديقتي أو سأسكب عليك الأسيد"... قصة غريبة ومرعبة وهذه التفاصيل!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
07:07

نيوزيلندا تتخطى الاردن بصعوبة في الشوط الاضافي بنتيجة نهائية 95 - 87 ضمن بطولة العالم في كرة السلة واليابان تبقى الدولة الاسيوية الوحيدة بسجلها انتصار واحد في دور المجموعات

LBCI
خبر عاجل
2023-08-27

فرنسا خارج كأس العالم لكرة السلة بعد خسارة ثانية بالدور الأول أمام لاتفيا ٨٨ - ٨٦

LBCI
رياضة
2023-08-27

انتهاء مباراة لبنان امام كندا بخسارة المنتخب اللبناني بنتيجة 128 - 73 ضمن بطولة كأس العالم لكرة السلّة

LBCI
رياضة
2023-08-27

انتهاء الشوط الاول بتقدّم المنتخب الكندي على المنتخب اللبنانيّ ضمن بطولة كأس العالم لكرة السلّة بنتيجة 66 - 30

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-08-27

نيكولا مزهر يدخل القفص الذهبي مع خطيبته (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
2023-05-03

الجيش: دهم وتوقيف اشخاص في حي السلم والاوزاعي وبرج البراجنة

LBCI
فنّ
2023-03-23

سلمى حايك وأوبرا وينفري تزوران الأردن... هل التقيتا؟ (صور)

LBCI
فنّ
2023-08-24

إعلامية مصرية تحلق شعرها بالكامل أمام الكاميرا: "خطوة جريئة ومرعبة" (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:14

نصر الله: لن نسمح بأن تُفتح ساحة لبنان من جديد للإغتيالات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

بطولة العالم لكرة السلة لعام 2023... فرنسا تسقط أمام منتخب لاتفيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

منتخب لبنان لكرة السلة يواجه فرنسا غدا... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

موسم التفاح على الأبواب... فهل لبنان مستعد للتصدير ودعم المزارع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

اسرائيل وليبيا.. تطبيع أو لا تطبيع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

"الكهرباء" على طاولة السراي.. فماذا عن باخرة ‏النفط مقابل معمل الزهراني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

لبنانيون أرادوا الوصول الى ايطاليا فعلقوا في ليبيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

منصوري للنواب: لاتمام الاصلاحات التشريعية وإلاّ...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

لبنان السياسي والدبلوماسي منشغلٌ بقرار الامم المتحدة القاضي بالتجديد لليونيفل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
07:37

الموت يُفجع الممثل الكوميدي عباس شاهين

LBCI
خبر عاجل
14:31

نصرالله: جاهزون للحوار في الملف الرئاسي بعكس بعض الأطراف الأخرى التي ترفضُ ذلك ولكن لا نتسوّل الحوار من أحد

LBCI
أخبار لبنان
02:28

عائلة الإمام المغيب السيد موسى الصدر: تنصح السيدة بشرى الخليل ان تعود الى رشدها وتعتذر

LBCI
فنّ
08:38

خلال رقصها على المسرح في الرياض تمزق بنطالها... نجمة عالمية تتعرض لموقف محرج تسبب بإيقاف حفلها! (فيديو)

LBCI
منوعات
08:00

لهذا السبب... عارضة أزياء تخلع سروالها خلال مباراة كرة قدم أمام آلاف المتابعين! (فيديو وصور)

LBCI
فنّ
06:37

نادين الراسي تنشر وصية جورج الراسي بتسجيل صوتي.. الحزن يخيّم في الذكرى الأولى لرحيله!

LBCI
امن وقضاء
09:29

استخدم فان لإبعاد الشبهات عنه...عناصر حاجز ضهر البيدر كشفت أمره وأوقفته (صورة)

LBCI
فنّ
06:42

عازف القانون ينهار بالبكاء أثناء غناء آدم في ليلة الدموع... "يمكن عندو حدا مات" (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More