تابعوا انطلاق مباراة منتخب لبنان الأخيرة في دور المجموعات ضدّ منتخب فرنسا في كأس العالم لكرة السلة في الساعة 12:40 من بعد الظهر عبر شاشة الـLB2

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