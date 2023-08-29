انتهاء الشوط الاول من مباراة لبنان وفرنسا في بطولة كأس العالم لكرة السلة بتقدم فرنسا على منتخب الارز بنتيجة 38 37

تابعوا نشرة أخبار الظهيرة استثنائيا في الساعة الثانية بعد الظهر

تابعوا نشرة أخبار الظهيرة استثنائيا في الساعة الثانية بعد الظهر

نهاية الربع الأول من مباراة لبنان وفرنسا ضمن بطولة العالم لكرة السلة بتقدم لبنان 20-19