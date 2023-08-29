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فوز فرنسا على لبنان بنتيجة ٨٥ ٧٩ بعد مباراة حماسية جدّاً ضمن بطولة العالم لكرة السلة

خبر عاجل
2023-08-29 | 07:35
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فوز فرنسا على لبنان بنتيجة ٨٥ ٧٩ بعد مباراة حماسية جدّاً ضمن بطولة العالم لكرة السلة
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فوز فرنسا على لبنان بنتيجة ٨٥ ٧٩ بعد مباراة حماسية جدّاً ضمن بطولة العالم لكرة السلة

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