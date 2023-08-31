انتهاء الشوط الاول بتقدم منتخب لبنان على ساحل العاج ٥٥ - ٤١ ضمن مباريات تحديد المراكز المؤهلة للالعاب الاولمبية في بطولة العالم لكرة السلة

انتهاء الربع الثالث بتقدم منتخب لبنان على ساحل العاج ٧٣ - ٦٦ ضمن بطولة العالم لكرة السلة

انتهاء الربع الثالث بتقدم منتخب لبنان على ساحل العاج ٧٣ - ٦٦ ضمن بطولة العالم لكرة السلة

انتهاء الربع الأول بتقدم منتخب لبنان على ساحل العاج ٣٢ - ٢٠ بعد اداء ممتاز لرجال الأرز