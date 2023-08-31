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وصول وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان الى بيروت
خبر عاجل
2023-08-31 | 07:12
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وصول وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان الى بيروت
خبر عاجل
الخارجية
الايراني
اللهيان
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