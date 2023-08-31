عبد اللهيان من مطار بيروت: واثقون من قدرة لبنان على انتخاب رئيس للجمهورية وقد سمعنا تصريحات ايجابية بشأن لبنان خلال المباحثات التي اجريناها مع السعودية وندعو الدول كافة لدعم لبنان

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