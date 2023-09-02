منتخب لبنان يحقق فوزه الثاني في بطولة العالم لكرة السلة على حساب ايران 81 - 73 ويضمن المشاركة في الملحق المؤهل للالعاب الاولمبية

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