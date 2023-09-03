البطريرك الراعي: الحوار الذي دُعي إليه نواب الأمة إذا حصل من الضروري حضوره من دون أحكام مسبقة مع التجرّد من المصالح الشخصية والفئوية والحوار يتطلّب الصّراحة والإقرار بالأخطاء الشخصية

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