جعجع خلال قداس شهداء المقاومة: قادرون على أخذ البلد إلى بر الخلاص وكل كلمة قلناها نعنيها و"نحن بدنا وفينا" لكننا لسنا في موقع السلطة الآن بل في موقع المعارضة

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البطريرك الراعي: الحوار الذي دُعي إليه نواب الأمة إذا حصل من الضروري حضوره من دون أحكام مسبقة مع التجرّد من المصالح الشخصية والفئوية والحوار يتطلّب الصّراحة والإقرار بالأخطاء الشخصية