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حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لـ"العربية": قرارنا نهائي بعدم تمويل الدولة لا بالليرة ولا بالدولار وعلى الدولة إيجاد وسائل لتمويل عجز ميزانيتها

خبر عاجل
2023-09-04 | 05:41
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حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لـ"العربية": قرارنا نهائي بعدم تمويل الدولة لا بالليرة ولا بالدولار وعلى الدولة إيجاد وسائل لتمويل عجز ميزانيتها
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حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لـ"العربية": قرارنا نهائي بعدم تمويل الدولة لا بالليرة ولا بالدولار وعلى الدولة إيجاد وسائل لتمويل عجز ميزانيتها

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