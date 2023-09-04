حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لـ"العربية": قرارنا نهائي بعدم تمويل الدولة لا بالليرة ولا بالدولار وعلى الدولة إيجاد وسائل لتمويل عجز ميزانيتها

جعجع خلال قداس شهداء المقاومة: قادرون على أخذ البلد إلى بر الخلاص وكل كلمة قلناها نعنيها و"نحن بدنا وفينا" لكننا لسنا في موقع السلطة الآن بل في موقع المعارضة

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