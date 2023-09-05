انخفاض طفيف بأسعار البنزين والمازوت.. وارتفاع بسعر الغاز

حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لـ"العربية": قرارنا نهائي بعدم تمويل الدولة لا بالليرة ولا بالدولار وعلى الدولة إيجاد وسائل لتمويل عجز ميزانيتها

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