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وزير الاعلام بعد انتهاء الجلسة الاولى لمجلس الوزراء: مجلس الوزراء يوافق على اعتماد منصة بلومبورغ عوضًا عن منصة صيرفة

خبر عاجل
2023-09-07 | 06:14
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وزير الاعلام بعد انتهاء الجلسة الاولى لمجلس الوزراء: مجلس الوزراء يوافق على اعتماد منصة بلومبورغ عوضًا عن منصة صيرفة
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وزير الاعلام بعد انتهاء الجلسة الاولى لمجلس الوزراء: مجلس الوزراء يوافق على اعتماد منصة بلومبورغ عوضًا عن منصة صيرفة

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