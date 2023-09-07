الأبيض يعلن الإستمرار بدعم أدوية الأمراض المستعصية

الأبيض يعلن الإستمرار بدعم أدوية الأمراض المستعصية

أعلن وزير الصحة العامة فراس الأبيض في تصريح من السرايا أن مجلس الوزراء إتخذ قرارًا في جلسة قبل الظهر بالإستمرار في دعم أدوية الأمراض المستعصية.



وتم إقرار مبلغ ثلاثين مليون دولار إضافة إلى ألف وخمسمئة مليار ليرة لهذه الغاية.



وقال الأبيض إن "رئيس الحكومة شدد خلال البحث على أن موضوع الأدوية خط أحمر لا جدال فيه، وإننا مستمرون بإذن الله في القيام بواجبنا في هذا السياق."