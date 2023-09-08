البطريرك الراعي لشيخ عقل الموحّدين الدروز: نحن دولة التلاقي والحوار وهذا ما يُسمى دور لبنان الحيادي ولا يمكن ان يكون لبنان ارض التنوع والحوار من دون الحياد

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