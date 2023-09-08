ابي المنى: الا يستحسن ان يلتقي اصحاب الوثائق على طاولة حوار وتفاهم لانتاج الحلول الناجعة بدل المراوحة وانتظار الخارج؟ الحوار سبيل وليس غاية فلماذا لا ندعو اليه لاختراق جدران التعطيل سعيا الى جمال التسوية لا قفزا فوق الدستور

صربيا الى نهائي بطولة العالم لكرة السلة بعد فوزها على كندا بنتيجة ٩٥-٨٦ وتنتظر الفائز في النصف النهائي الثاني بين الولايات المتحدة والمانيا

صربيا الى نهائي بطولة العالم لكرة السلة بعد فوزها على كندا بنتيجة ٩٥-٨٦ وتنتظر الفائز في النصف النهائي الثاني بين الولايات المتحدة والمانيا

البطريرك الراعي لشيخ عقل الموحّدين الدروز: نحن دولة التلاقي والحوار وهذا ما يُسمى دور لبنان الحيادي ولا يمكن ان يكون لبنان ارض التنوع والحوار من دون الحياد