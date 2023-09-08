صربيا الى نهائي بطولة العالم لكرة السلة بعد فوزها على كندا بنتيجة ٩٥-٨٦ وتنتظر الفائز في النصف النهائي الثاني بين الولايات المتحدة والمانيا

جنبلاط للراعي: نُثمن عالياً كل الجهود المحلية والعربية التي تقومون بها لحل معضلة الرئاسة ونحيي عالياً تأييدكم لدعوة الحوار

جنبلاط للراعي: نُثمن عالياً كل الجهود المحلية والعربية التي تقومون بها لحل معضلة الرئاسة ونحيي عالياً تأييدكم لدعوة الحوار

ابي المنى: الا يستحسن ان يلتقي اصحاب الوثائق على طاولة حوار وتفاهم لانتاج الحلول الناجعة بدل المراوحة وانتظار الخارج؟ الحوار سبيل وليس غاية فلماذا لا ندعو اليه لاختراق جدران التعطيل سعيا الى جمال التسوية لا قفزا فوق الدستور