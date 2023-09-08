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جنبلاط: المصالحة تكرّست عى الرغم من بعض اصوات النشاز التي تعمل على نبش القبور وفي ادبياتنا الشهداء كلهم شهداء الوطن دون تمييز من اي جهة
خبر عاجل
2023-09-08 | 07:33
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جنبلاط: المصالحة تكرّست عى الرغم من بعض اصوات النشاز التي تعمل على نبش القبور وفي ادبياتنا الشهداء كلهم شهداء الوطن دون تمييز من اي جهة
خبر عاجل
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