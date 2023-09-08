الراعي من المختارة: هذا اليوم تاريخيّ وأتينا لكي نُحيي مرة أخرى المصالحة التي قمتم بها مع البطريرك صفير وأردتما أن تشمل جميع اللبنانيين ولا مصالحة من دون مصارحة

تأهل ألمانيا للمرة الأولى إلى نهائي بطولة العالم لكرة السلة بعد فوزها على الولايات المتحدة بنتيجة ١١٣-١١١ وتلتقي صربيا في النهائي الأحد المقبل

تأهل ألمانيا للمرة الأولى إلى نهائي بطولة العالم لكرة السلة بعد فوزها على الولايات المتحدة بنتيجة ١١٣-١١١ وتلتقي صربيا في النهائي الأحد المقبل

جنبلاط: المصالحة تكرّست عى الرغم من بعض اصوات النشاز التي تعمل على نبش القبور وفي ادبياتنا الشهداء كلهم شهداء الوطن دون تمييز من اي جهة