تأهل ألمانيا للمرة الأولى إلى نهائي بطولة العالم لكرة السلة بعد فوزها على الولايات المتحدة بنتيجة ١١٣-١١١ وتلتقي صربيا في النهائي الأحد المقبل

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البطريرك الراعي لشيخ عقل الموحّدين الدروز: نحن دولة التلاقي والحوار وهذا ما يُسمى دور لبنان الحيادي ولا يمكن ان يكون لبنان ارض التنوع والحوار من دون الحياد