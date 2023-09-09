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الداخلية المغربية: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 632 قتيلا و329 مصابا

خبر عاجل
2023-09-09 | 02:42
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الداخلية المغربية: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 632 قتيلا و329 مصابا
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الداخلية المغربية: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 632 قتيلا و329 مصابا

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الداخلية المغربية: 1037 قتيلا و1204 إصابات بينها 721 حالة حرجة جراء الزلزال وفق آخر حصيلة
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