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بيروت
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o
جبل لبنان
26
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
27
o
البقاع
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حصيلة اشتباكات عين الحلوة اليوم: ٤ قتلى و٢٥ جريحا
خبر عاجل
2023-09-09 | 11:54
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حصيلة اشتباكات عين الحلوة اليوم: ٤ قتلى و٢٥ جريحا
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اشتباكات
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