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إصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني عند حاجز التعمير نتيجة شظايا القذائف الناتجة عن الاشتباكات في عين الحلوة

خبر عاجل
2023-09-10 | 12:49
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إصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني عند حاجز التعمير نتيجة شظايا القذائف الناتجة عن الاشتباكات في عين الحلوة
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إصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني عند حاجز التعمير نتيجة شظايا القذائف الناتجة عن الاشتباكات في عين الحلوة

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