ارتفاع حصيلة اشتباكات عين الحلوة الى 8 قتلى و128 جريحًا و6 جرحى من الجيش اللبناني

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مسؤول الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل: الإتفاق على وقف إطلاق النار وتنفيذ ما اتفق عليه بين الأمن العام وهيئة العمل الفلسطيني المشترك لبدء تسليم المطلوبين