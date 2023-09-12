الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان يلتقي ميقاتي في السراي

خبر عاجل
2023-09-12 | 02:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان يلتقي ميقاتي في السراي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان يلتقي ميقاتي في السراي

آخر الأخبار

خبر عاجل

الفرنسي

لودريان

يلتقي

ميقاتي

السراي

LBCI التالي
لودريان يلتقي الرئيس نبيه بري في عين التينة
إرتفاع بأسعار المحروقات
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:41

وضعت يدها تحت السلم الكهربائي في مركز للتسوق ثم حلّت الكارثة... ابنة العامين تواجه حادثة مروّعة وهذا مصيرها! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
06:35

نقابة الصيادلة ترفع معاش متقاعديها إلى أكثر من 370$ فريش شهريًا

LBCI
منوعات
06:32

محكمة تبرّئ حاملة جائزة نوبل للسلام من هذه التهمة! (فيديو)

LBCI
منوعات
06:29

تعرضوا للجلد وأكلوا طعام الحيوانات... إنقاذ 14 طفلاً من "بيت الرعب" بعد الظروف "الفظيعة" التي عاشوها!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
04:24

لودريان يلتقي الرئيس نبيه بري في عين التينة

LBCI
خبر عاجل
02:04

إرتفاع بأسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
11:53

رئيس الحكومة الليبية المكلف من المجلس النيابي: ضحايا إعصار دانيال فاقوا الألفي قتيل وهناك آلاف المفقودين في الشرق الليبي ولا سيما في مدينة درنة

LBCI
امن وقضاء
09:43

هيئة ادارة السير: لا معاملات هذا الاسبوع باستثناء دفع الميكانيك وانقاض الاليات والسيارات في الدكوانة وزحلة وصيدا والنبطية وطرابلس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:41

وضعت يدها تحت السلم الكهربائي في مركز للتسوق ثم حلّت الكارثة... ابنة العامين تواجه حادثة مروّعة وهذا مصيرها! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
04:26

برنامج الأغذية العالمي يحذر: خفض التمويل قد يدفع بأكثر من 24 مليون شخص إلى حافة الجوع!

LBCI
أخبار دولية
15:12

مودي يشيد بالشراكة "الاستراتيجية" مع السعودية في إطار مشروع ممرّ ضخم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:18

لبنان ممر للهجرة غير الشرعية الى اوروبا...مئات الوثائق المزورة في قبضة الامن العام

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:37

قرار وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم في مخيم عين الحلوة إتخذ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:29

لبنان خارج صفقة كبيرة.. ما هي ولماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:18

لبنان ممر للهجرة غير الشرعية الى اوروبا...مئات الوثائق المزورة في قبضة الامن العام

LBCI
رياضة
14:17

بعد انتهاء بطولة العالم لكرة السلة بفوز المانيا.. مَن من اللاعبين تم اختيارهم الافضل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

في البترون .. سينما من نوع آخر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

رجال الانقاذ يسابقون الزمن بحثا عن ناجين عقب زلزال المغرب المدمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

عمليات الإنقاذ في المغرب تستمر.. وطبيعة جبال الأطلس تزيدها صعوبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

المركزي سيحافظ على استقرار الدولار مع منصة بلومبرغ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

لودريان مجددا في بيروت ..فهل تكون الزيارة الأخيرة له؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:04

إرتفاع بأسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
09:40

مسؤول الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل: الإتفاق على وقف إطلاق النار وتنفيذ ما اتفق عليه بين الأمن العام وهيئة العمل الفلسطيني المشترك لبدء تسليم المطلوبين

LBCI
خبر عاجل
08:32

ارتفاع حصيلة اشتباكات عين الحلوة الى 8 قتلى و128 جريحًا و6 جرحى من الجيش اللبناني

LBCI
منوعات
16:12

معلمة اعتدت على عدد من تلاميذها وحملت بطفلين من طالبين... إليكم القصة الكاملة!

LBCI
امن وقضاء
09:43

هيئة ادارة السير: لا معاملات هذا الاسبوع باستثناء دفع الميكانيك وانقاض الاليات والسيارات في الدكوانة وزحلة وصيدا والنبطية وطرابلس

LBCI
صحف اليوم
23:54

نحو إلغاء التعميم 151 وسعر صرف الـ15 ألف ليرة (نداء الوطن)

LBCI
خبر عاجل
11:53

رئيس الحكومة الليبية المكلف من المجلس النيابي: ضحايا إعصار دانيال فاقوا الألفي قتيل وهناك آلاف المفقودين في الشرق الليبي ولا سيما في مدينة درنة

LBCI
منوعات
07:56

" قلبي توقف تقريبًا "... كاميرا مراقبة الطفل كشفت لها أمرا مرعبا في سريرها! (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More