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وزارة الخزانة الأميركية تدرج عناصر في حزب الله ومساعدين ماليين في أميركا الجنوبية ولبنان على قائمة العقوبات

خبر عاجل
2023-09-12 | 10:47
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وزارة الخزانة الأميركية تدرج عناصر في حزب الله ومساعدين ماليين في أميركا الجنوبية ولبنان على قائمة العقوبات
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وزارة الخزانة الأميركية تدرج عناصر في حزب الله ومساعدين ماليين في أميركا الجنوبية ولبنان على قائمة العقوبات

وزارة الخزانة الأميركية تدرج عناصر في حزب الله ومساعدين ماليين في أميركا الجنوبية ولبنان على قائمة العقوبات

أدرج اليوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات على لائحة العقوبات، عناصر رئيسية في حزب الله ومساعدين ماليين في أميركا الجنوبية ولبنان.

وتشمل هذه الإجراءات عامر محمد عقيل رضا الذي بالإضافة إلى دوره كعضو بارز في حزب الله، كان أحد الأفراد في حزب الله الذي نفذ الهجوم الإرهابي ضد الجمعية التعاضدية الإسرائيلية الأرجنتينية (AMIA) في الأرجنتين في العام 1994، والذي أسفر عن مقتل 85 شخصًا.

عامر وزملاؤه يديرون مشروعًا تجاريًا لصالح حزب الله، بما في ذلك صادرات الفحم إلى لبنان. وتستهدف هذه الإجراءات سبعة أفراد وكيانات رئيسية في هذه الشبكة التي توّلد إيرادات لأنشطة حزب الله الإرهابية وتمكّن وجود  هذه المجموعة الإرهابية وأنشطتها الخبيثة في أميركا اللاتينية. 

ومنذ تأسيسه، أنشأ حزب الله بنية تحتية عالمية شاملة تتضمن أنشطة تجارية تتيح لعناصر حزب الله السفر بحرية واستهداف أهداف استراتيجية ونقل المواد والأموال.
 

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