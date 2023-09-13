وليد جنبلاط وتيمور جنبلاط والنائب وائل ابو فاعور استقبلوا الموفد الفرنسي جان ايف لودريان والوفد المرافق في كليمنصو

وليد جنبلاط ردا على سؤال بعد لقائه لودريان: أدعم مبادرة بري ومبادرة لودريان

وليد جنبلاط ردا على سؤال بعد لقائه لودريان: أدعم مبادرة بري ومبادرة لودريان

"فتح" تشنّ هجومًا غير مسبوق على محور حطين واندلاع اشتباكات عنيفة في مخيّم عين الحلوة