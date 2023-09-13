وصول الموفد الفرنسي جان إيف لودريان والوفد المرافق إلى الصيفي

وصول الموفد الفرنسي جان إيف لودريان والوفد المرافق إلى معراب

وصول الموفد الفرنسي جان إيف لودريان والوفد المرافق إلى معراب

جنبلاط ردا على سؤال: "القوات" دائما لديها وجهات نظر لكننا نفضل وجهة نظر نبيه بري ولودريان من الحوار