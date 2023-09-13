وصول الموفد الفرنسي جان إيف لودريان والوفد المرافق إلى معراب

وليد جنبلاط وتيمور جنبلاط والنائب وائل ابو فاعور استقبلوا الموفد الفرنسي جان ايف لودريان والوفد المرافق في كليمنصو

وليد جنبلاط وتيمور جنبلاط والنائب وائل ابو فاعور استقبلوا الموفد الفرنسي جان ايف لودريان والوفد المرافق في كليمنصو

"فتح" تشنّ هجومًا غير مسبوق على محور حطين واندلاع اشتباكات عنيفة في مخيّم عين الحلوة