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معطيات الـLBCI: الموفد الفرنسي بصدد التحضير للعودة الى لبنان لعقد لقاء في قصر الصنوبر لبحث موضوع الأجوبة التي تلقاها من الأطراف على الأسئلة الموجهة من قبل السفارة الفرنسية اليهم
خبر عاجل
2023-09-15 | 05:41
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معطيات الـLBCI: الموفد الفرنسي بصدد التحضير للعودة الى لبنان لعقد لقاء في قصر الصنوبر لبحث موضوع الأجوبة التي تلقاها من الأطراف على الأسئلة الموجهة من قبل السفارة الفرنسية اليهم
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