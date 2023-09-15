معطيات الـLBCI: الموفد الفرنسي بصدد التحضير للعودة الى لبنان لعقد لقاء في قصر الصنوبر لبحث موضوع الأجوبة التي تلقاها من الأطراف على الأسئلة الموجهة من قبل السفارة الفرنسية اليهم

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