ميقاتي للـLBCI: لم اسمع من نائبة وزير الخارجية الأميركية عن سقوط المبادرة الفرنسية وأرى جموداً على صعيد مساعدة لبنان الى حين انتخاب الرئيس وتنفيذ الإصلاحات ولم يفاتحني احد بإسم العماد جوزيف عون كمرشح

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك