الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أ.ف.ب.: نتانياهو يبلغ بايدن بأن التوصل لاتفاق "سلام تاريخي" ممكن مع السعودية

خبر عاجل
2023-09-20 | 11:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
أ.ف.ب.: نتانياهو يبلغ بايدن بأن التوصل لاتفاق "سلام تاريخي" ممكن مع السعودية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
أ.ف.ب.: نتانياهو يبلغ بايدن بأن التوصل لاتفاق "سلام تاريخي" ممكن مع السعودية

خبر عاجل

نتانياهو

بايدن

التوصل

لاتفاق

"سلام

تاريخي"

السعودية

LBCI التالي
وقف إطلاق النار في قره باغ....وبدء مفاوضات الخميس بشأن إعادة الدمج
معلومات الـLBCI: اللجنة الخماسية التي تتابع الملف الرئاسي اللبناني تعقد إجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية منذ الثامنة صباحاً بتوقيت نيويورك في مقر بعثة فرنسا الدائمة لدى الأمم المتحدة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:25

بوتين: قوات حفظ السلام الروسية ستكون الوسيط في المباحثات بين أذربيجان والارمن في قره باغ

LBCI
منوعات
14:12

"نشاط زلزالي أقوى قادم".. توقع مخيف جديد للعالم الهولندي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

فلسطين وتونس والسعودية على لائحة واحدة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

هل حان أوان توقيع إتفاق سلام ينهي الحرب في اليمن؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
11:36

ميقاتي للـLBCI: لم اسمع من نائبة وزير الخارجية الأميركية عن سقوط المبادرة الفرنسية وأرى جموداً على صعيد مساعدة لبنان الى حين انتخاب الرئيس وتنفيذ الإصلاحات ولم يفاتحني احد بإسم العماد جوزيف عون كمرشح

LBCI
أخبار دولية
05:33

وقف إطلاق النار في قره باغ....وبدء مفاوضات الخميس بشأن إعادة الدمج

LBCI
خبر عاجل
2023-09-19

معلومات الـLBCI: اللجنة الخماسية التي تتابع الملف الرئاسي اللبناني تعقد إجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية منذ الثامنة صباحاً بتوقيت نيويورك في مقر بعثة فرنسا الدائمة لدى الأمم المتحدة

LBCI
خبر عاجل
2023-09-19

الحلبي دعا الأسرة التربوية إلى طي صفحة التعطيل القسري: وقف العمل بقرارات حسم الرواتب التي اتخذت سابقا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
12:36

شربت السم بسبب حبيبها... رسالة انتحار تركتها كشفت كل التفاصيل: صورني وهددني!

LBCI
صحة وتغذية
2023-09-01

دراسة جديدة تكشف أسباب صعوبة التركيز أو التذكر بعد كوفيد... إكتشفوها!

LBCI
فنّ
2023-09-04

زوجة ملحم زين في ظهورٍ نادر... شاهدوا ابنة الرئيس اليمني السابق الّتي خطفت قلب "ريّس الأغنية اللبنانيّة"

LBCI
أخبار دولية
2023-08-21

بكين تستنكر الإعلان المشترك الصادر بعد القمة بين واشنطن وسيول وطوكيو

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

فلسطين وتونس والسعودية على لائحة واحدة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

هل حان أوان توقيع إتفاق سلام ينهي الحرب في اليمن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

غليان في الجنوب وسط عراضات فتنوية... والجيش يحذر

LBCI
رياضة
13:45

انطلاق بطولة دوري ابطال اوروبا بانتصاريين باريسيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

ايطاليا تدعم الشباب والمناخ في لبنان

LBCI
امن وقضاء
13:38

عندما تجتمع أرزة لبنان مع البيغاسوس...مناورة حية في العاقورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

داعش تحاول العودة ومخابرات الجيش تكشف شبكة للتنظيم مرتبطة بأحداث عين الحلوة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

في طرابلس الكبرى فرص استثمارية وتحديات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

كهرباء الطاقة الشمسية تحققّ تقدمًا ملحوظًا في لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:27

ميشيل إبنة وائل كفوري تحتفل بعيد ميلادها.. ووالدتها تنشر لقطات من الاحتفال (صور)

LBCI
منوعات
05:16

تركت حفل زفافها بعد أن حطم زوجها الكعكة في وجهها...اليكم ما حصل!

LBCI
خبر عاجل
11:36

ميقاتي للـLBCI: لم اسمع من نائبة وزير الخارجية الأميركية عن سقوط المبادرة الفرنسية وأرى جموداً على صعيد مساعدة لبنان الى حين انتخاب الرئيس وتنفيذ الإصلاحات ولم يفاتحني احد بإسم العماد جوزيف عون كمرشح

LBCI
فنّ
05:40

عودة طارق سويد بعد فترة من الصمت!

LBCI
أخبار دولية
05:33

وقف إطلاق النار في قره باغ....وبدء مفاوضات الخميس بشأن إعادة الدمج

LBCI
صحف اليوم
00:06

باسيل يرفض "تسوية" رئيس الأركان (الأخبار)

LBCI
منوعات
07:08

قتل جاره بالرصاص لاقترابه من ملكيته...وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
05:35

جريمة مروعة في مصر... شاب ذبح شقيقته لأنها لم تنفذ رغبته!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More