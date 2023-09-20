أ.ف.ب.: نتانياهو يبلغ بايدن بأن التوصل لاتفاق "سلام تاريخي" ممكن مع السعودية

وقف إطلاق النار في قره باغ....وبدء مفاوضات الخميس بشأن إعادة الدمج

وقف إطلاق النار في قره باغ....وبدء مفاوضات الخميس بشأن إعادة الدمج

معلومات الـLBCI: اللجنة الخماسية التي تتابع الملف الرئاسي اللبناني تعقد إجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية منذ الثامنة صباحاً بتوقيت نيويورك في مقر بعثة فرنسا الدائمة لدى الأمم المتحدة