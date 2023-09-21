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ما جديد عملية اطلاق النار على السفارة الاميركية في عوكر؟
خبر عاجل
2023-09-21 | 02:29
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ما جديد عملية اطلاق النار على السفارة الاميركية في عوكر؟
أكدت معلومات أمنية للـLBCI أن مسلحًا برشاش كالاشنيكوف أطلق ١٥ طلقة باتجاه المدخل الرئيسي للسفارة الأميركية في عوكر.
وأشارت المعلومات إلى أن المسلح وصل إلى المكان الذي أطلق منه النار على متن دراجة نارية ونفذ عمليته وغادر كما وصل، وأظهرت كاميرات المراقبة أن المسلح كان يرتدي لباسا اسود كما تم العثور عند مدخل مبنى مواجه لمكان إطلاق النار على ممشطين فارغين يعتقد أنهما للتمويه.
أخبار لبنان
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